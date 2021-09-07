В Санкт-Петербурге продолжается изготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах в Единый день голосования

Всего до 8 сентября будет изготовлено 15 986 800 бюллетеней. Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Всего до 8 сентября будет изготовлено 15 986 800 бюллетеней. Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия

В ФГУП «Типография №12 им. М.И.Лоханкова» по заказу Санкт-Петербургской избирательной комиссии продолжается изготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8го созыва. Бюллетени для голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва уже изготовлены и приняты Санкт-Петербургской избирательной комиссией. Бюллетени изготавливаются на специализированном предприятии, где производятся документы строгой отчетности, например аттестаты или ценные бумаги.

Всего до 8 сентября будет изготовлено 15 986 800 бюллетеней, половина из них на выборы Госдумы, вторая половина ЗАКС, По каждому виду выборов — по единому округу и одномандатным избирательным округам.

Передача бюллетеней в участковые комиссии будет осуществлена не позднее 15 сентября, после чего сотрудники полиции должны приступить к круглосуточному дежурству на избирательных участках.

Для удобства избирателей бюллетени различаются по цветам в зависимости от уровня выборов:

— Сетка синего цвета – для бюллетеней по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва;

— Сетка зеленого цвета – для одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Государственной Думы.

— Сетка светло-коричневого цвета – для бюллетеней, которые будут использоваться на выборах Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по единому округу;

— Сетка фиолетового цвета для голосования по одномандатным округам на выборах депутатов Законодательного Собрания.

21 июля 2021 года из Центральной избирательной комиссии Российской Федерации доставили в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 7 743 400 специальных знаков (марок) которые будут наклеены на бюллетени для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что состоялось 268-е заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии.