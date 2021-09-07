Школьник из Петербурга создал куртку-пауэрбанк и выиграл соревнования в Корее

Юный петербуржец представил членам жюри куртку-пауэрбанк, от которой можно заряжать разные гаджеты. Фото: пресс-служба Смольного

Юный петербуржец представил членам жюри куртку-пауэрбанк, от которой можно заряжать разные гаджеты. Фото: пресс-служба Смольного

Шестиклассник из петербургской школы №619 Андрей Яковлев победил на международной олимпиаде по детской робототехнике IYRC 2021 в Корее.

International Youth Robot Competition (IYRC) — крупнейшие мировые соревнования по робототехнике и информационным технологиям. Как сообщили в пресс-службе городского правительства, в этом году соревнования проводились Кореей в онлайн-формате.

Вместе со школьником из Мурманска Степаном Зарубиным юный петербуржец представил членам жюри куртку-пауэрбанк, от которой можно заряжать разные гаджеты. При этом сама куртка в зарядке не нуждается — она накапливает электрический заряд за счет разницы температур тела человека и окружающей среды. В будущем такая куртка может пригодиться полярникам, покоряющим Арктику.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские школьники больше других хотят подрабатывать.