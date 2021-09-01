Петербургские школьники больше других хотят подрабатывать

Несмотря на то, что начался новый учебный год, некоторые школьники все также ищут себе работу, которая будет занимать лишь несколько часов в сутки.

Как сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru, минувшим летом на платформе искали работу около 146 тыс. школьников из России, чей возраст составлял от 14 до 17 лет. При этом 34 тыс. из регионов СЗФО.

Так, самыми энергичными оказались школьники-соискатели из Петербурга, Калининградской, Архангельской, Ленинградской и Новгородской областей.

Наиболее популярной стала сфера «Административного персонала», «Рабочего персонала», «Транспорта, логистики», «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Продажи».

Больше всего подростков из СЗФО рассчитывали на зарплату в 10-25 тыс. рублей. Чуть меньше ребят хотели получить за работу 25–40 тыс. рублей.

Во время школьных занятий у молодых людей также есть возможность заработать собственные деньги, устроившись на работу с неполной занятостью. Например, на должность промоутеров, операторов call-центра, курьеров, расклейщиков объявлений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалист научил, как заработать без работы по найму.