Специалист научил, как заработать без работы по найму

Если нет доходов, то и платить ничего не надо, обязательных платежей нет. Фото: pixabay

Если нет доходов, то и платить ничего не надо, обязательных платежей нет. Фото: pixabay

Если вы хотите зарабатывать с помощью хобби, чтобы работать на себя, нужно быть готовым к кропотливому труду, прозрачной отчетности и изучению налогообложения, заявляет директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

Так, он советует работать легально, декларировать доходы в налоговой. На данный момент легализовать доходы от профуслуг или хобби можно очень быстро, став самозанятым, отмечает Сухоставец. Об этом сообщает «Прайм»

Он назвал плюсы статуса самозанятого: свобода от лишних бумаг, отсутствие налоговой отчетности и страховых взносов. Налог на прибыль всего около пяти процентов вне зависимости от того, кто заказчик — физлицо или юрлицо. Если нет доходов, то и платить ничего не надо, обязательных платежей нет.

Конечно, и у этой системы есть минусы. Начинаются они обычно вместе с прибылью, превышающей 2,4 миллиона в год.