Число несовершеннолетних самозанятых с начала года выросло вдвое

К началу августа этого года количество налогоплательщиков на профессиональный доход в возрасте до 18 лет стало 41 тысяча россиян. В начале 2021 года таких людей было в два раза меньше — всего 19 тысяч жителей России.

На вершине юных предпринимателей — Москва (почти восемь тысяч человек). «Серебро» у Северной столицы, и цифры равны чуть больше трем тысячам несовершеннолетних самозанятых. На третьем месте Московская область и 2,7 тысяч детей-предпринимателей. Об этом сообщают «Известия».

Юные самозанятые работают в сфере маркетинга, IT и рекламы и доставки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге насчитали более 107 тысяч самозанятых граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Международного Форума Труда. Известно, что в начале 2021 года на площадках по поиску работы опубликовали 26 тысяч резюме самозанятых россиян, 12% из которых – это жители Санкт-Петербурга.