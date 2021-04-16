В Петербурге насчитали более 107 тысяч самозанятых

Чаще всего самозанятые в городе – это мужчины от 30 до 40 лет, у которых есть шестилетний стаж работы.

В Санкт-Петербурге насчитали более 107 тысяч самозанятых граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Международного Форума Труда.

Известно, что в начале 2021 года на площадках по поиску работы опубликовали 26 тысяч резюме самозанятых россиян, 12% из которых – это жители Санкт-Петербурга. Эксперты отмечают, что после введения нового налогового режима многие смогли легализовать свою деятельность. Согласно статистике, 40% граждан, получивших статус самозанятых, за год до этого не имели официального дохода.

Чаще всего самозанятые – это мужчине от 30 до 40 лет, которые имеют шестилетний стаж работы. Они ожидают зарабатывать от 35 до 70 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ФНС назвала самые популярные профессии самозанятых в Петербурге.