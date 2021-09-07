Мизулина прокомментировала инициативу кастрировать педофилов

Мизулина прокомментировала инициативу кастрировать педофилов
Мизулина объяснила, как уберечь детей от педофилов. Фото: сайт Совет Федерации

Она уверена, что подобные меры не сделают педофилов безопасными для детей.

Председатель подкомитета по гражданскому и семейному праву комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина прокомментировала предложение кастрировать педофилов. Она убеждена, что необходим комплекс мер, а кастрация не сделает педофилов безопасными для детей. Об этом сегодня, 7 сентября, пишет ТАСС.

Разговор о кастрации зашел после убийства двух девочек в Кузбассе. Подозреваемым является 41-летний мужчина, который ранее сидел за преступления в отношении половой неприкосновенности детей.

Сенатор считает, что педофилы — это «больные люди», которые чаще всего прекрасно понимают, что делают.

«Если они знают, что их контролируют, то тогда и они себя контролируют»,

— добавила сенатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе вычислили по камерам: он купил девочкам конфеты.

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