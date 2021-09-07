Подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе вычислили по камерам: он купил девочкам конфеты

Во вторник, 7 сентября, в городе Киселевске Кемеровской области обнаружили трупы двух десятилетних школьниц. Следователи подозревают, что их изнасиловал и убил 41-летний мужчина, судимый за педофилию. Он заманил девочек к себе домой конфетами.

Тела убитых школьниц нашли во вторник, подозреваемого выявили в тот же день — по горячим следам, а точнее, с помощью камер видеонаблюдения. Задержанный, житель города Мыски, имеющий судимость за «преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетнего» дал признательные показания, сейчас его везут на допрос, передает ТАСС. Кроме того, правоохранители назначили судебно-медицинские экспертизы, которые помогут выявить мотивы убийства.

Тревогу из-за пропажи школьниц забили в понедельник, 6 сентября. Девочек искали на протяжении суток, и сегодня их тела нашли в заброшенном доме. СКР предоставил фотографии с места преступления, на которых видно захламленное помещение — в нем, по-видимому, школьницы провели последние минуты своей жизни. Предварительный осмотр трупов показал, что дети были изнасилованы, а затем задушены.

На подозреваемого полицейские вышли, опросив свидетелей и изучив записи камер видеонаблюдения. Пытаясь восстановить маршрут, по которому могли передвигаться школьницы, стражи порядка выяснили, что последний раз их видели вместе с неким мужчиной в магазине, где он покупал девочкам конфеты.

Оперативные фото- и видеоматериалы свидетельствуют, что подозреваемый ведет себя спокойно — его хладнокровие поражает. Тем не менее, мотивы и обстоятельства его поступка еще предстоит выяснить.

Известно, что одна из девочек жила в неблагополучной семье — её мать не знала об исчезновении и поисках дочери, потому что была пьяна, пишет РЕН ТВ. Между тем, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать родственникам школьниц всю необходимую поддержку.