Подозреваемый в убийстве девочек в Кузбассе был судим за сексуальное насилие

Подозреваемый в убийстве девочек в Кузбассе был судим за сексуальное насилие
Обстоятельства происшествия выясняются. Фото: Pixabay

Мужчина отсидел 10 лет в тюрьме за преступления против половой неприкосновенности детей.

Сотрудники правоохранительных органов сегодня, 7 сентября, поделились новыми подробностями о подозреваемом в убийстве двух девочек в Кузбассе. Ранее судимый мужчина сидел в тюрьме десять лет за преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом пишет ТАСС.

О пропаже двух школьниц в Киселёвске стало известно 6 сентября. Девочки не вернулись домой после занятий, чем сильно напугали родственников. Семьи обратились в полицию, после чего начались поиски пропавших детей.

Их тела нашли в одном из заброшенных домов. На трупах обнаружили признаки насильственной смерти. Позже был задержан подозреваемый – 41-летний житель Мыски, который уже сидел в тюрьме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль.

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