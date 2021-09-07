Подозреваемый в убийстве девочек в Кузбассе был судим за сексуальное насилие

Мужчина отсидел 10 лет в тюрьме за преступления против половой неприкосновенности детей.

Сотрудники правоохранительных органов сегодня, 7 сентября, поделились новыми подробностями о подозреваемом в убийстве двух девочек в Кузбассе. Ранее судимый мужчина сидел в тюрьме десять лет за преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом пишет ТАСС.

О пропаже двух школьниц в Киселёвске стало известно 6 сентября. Девочки не вернулись домой после занятий, чем сильно напугали родственников. Семьи обратились в полицию, после чего начались поиски пропавших детей.

Их тела нашли в одном из заброшенных домов. На трупах обнаружили признаки насильственной смерти. Позже был задержан подозреваемый – 41-летний житель Мыски, который уже сидел в тюрьме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль.