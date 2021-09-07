Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми

В кузбасском городе Киселевске, обнаружили тела двух десятилетних девочек. Ранее их потеряли родители. Они так и не вернулись со школы.

Полиция задержала предполагаемого убийцу школьниц. Им оказался местный житель, вышедший только два года назад из тюрьмы мужчина. Он отсидел за педофилию. Сначала он отрицал вину, однако чуть позже он сознался, что угостил девочек конфетами, изнасиловал и убил их. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе Петербурга задержали мужчина, изнасиловавших 18-летнюю студентку. Накануне в отдел полиции обратилась 18-летняя жительница Ломоносова. Девушка рассказала, что в период с 3:00 до 11:00 в одном из домов на Ораниенбаумском проспекте малознакомые «Мага» и «Адам» изнасиловали ее.