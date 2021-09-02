В Петербурге задержали мужчин по подозрению в изнасиловании студентки в Ломоносове

В Петродворцовом районе Петербурга задержали мужчина, изнасиловавших 18-летнюю студентку.

В понедельник, 30 августа, в отдел полиции обратилась 18-летняя жительница Ломоносова. Девушка рассказала, что в период с 3:00 до 11:00 в одном из домов на Ораниенбаумском проспекте малознакомые «Мага» и «Адам» изнасиловали ее.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие полицейские установили, что в квартире четверо молодых людей распивали спиртные напитки. После двое гостей изнасиловали потерпевшую.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга задержали подозреваемого в педофилии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.