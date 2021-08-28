Подозреваемого в педофилии задержали на Фермском шоссе

Подозреваемого в педофилии задержали на Фермском шоссе
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Приморском районе Петербурга задержали подозреваемого в педофилии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пятницу, 27 августа, в отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестный пристает к детям на Фермском шоссе.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, прибывшие стражи порядка задержали на месте 37-летнего безработного мужчину. В отношении него было составлен административный протокол.

В тот же день к полицейским поступило еще одно обращение. 36-летняя женщина заявила, что у одного из домов по Фермскому шоссе изнасиловали ее сына 2012 года рождения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудникам полиции Петербурга раскрыли изнасилование и убийство 22-летней девушки, которое произошло в центре города в 2005 году.

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