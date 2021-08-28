Изнасиловавшего и убившего студентку задержали в Петербурге спустя 16 лет

Сотрудникам полиции Петербурга раскрыли изнасилование и убийство 22-летней девушки, которое произошло в центре города в 2005 году.

Так, 18 декабря 2020-го года правоохранители задержали по горячим следам 49-летнего мужчину. Его подозревали в разбойном нападении на 74-летнего пенсионера. По версии следователей, ранее судимый петербуржец избил в парадной дома на улице Коллонтай пенсионера, после чего забрал у него часы и ключи от квартиры. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, в ходе экспертизы выяснилось, что отпечатки пальцев задержанного совпали со следами на пачке сигарет, обнаруженной на месте убийства, совершенного еще в 22 ноября 2005 года.

Накануне задержанный сознался в совершении преступления 16-летней давности. Он рассказал, что в тот день у станции метро «Сенная площадь» встретил студентку и предложил ей познакомиться, но был отвергнут. Злоумышленник проследил за своей жертвой, подождал, когда она зайдет в парадную своего дома, после чего напал на нее.

«Он несколько раз ударил девушку по лицу. Жертва упала, ударилась головой о бетонный пол и потеряла сознание. После этого негодяй изнасиловал потерпевшую, сорвал сережки и скрылся», — говорится в сообщении.

Девушка скончалась на месте. Тело обнаружили местные жители.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки в Тюмени признал вину.