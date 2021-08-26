Подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки в Тюмени признал вину

Задержанный по подозрению в жестоком убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной признал свою вину.

Как сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко, в ходе допроса предполагаемый преступник дал признательные показания. Он в том числе указал место сокрытия тела убитой школьницы.

На допросе Бережной заявил, что в день убийства он выпил и употребил наркотики. На лестничной площадке он встретил восьмилетнюю жертву, заманил ее в квартиру, а там связал скотчем, изнасиловал и убил.

Мертвую девочку он несколько дней хранил в холодильнике. Потом он упаковал тело в коробку от бытовой техники и обмотал скотчем, после чего спрятал коробку с останками на берегу озера Оброчное, где вскоре ее и нашли.

Бережному предъявят обвинение в убийстве малолетнего, сопряженном с изнасилованием. Следствие настаивает на аресте мужчины.

Напомним, школьница пропала 30 июня, после того как ушла на прогулку из дома на улице Судостроителей в Тюмени. К поискам ребенка привлекли следователей, полицию, волонтеров, спасателей и добровольцев. Пакет с ее останками был найден 19 августа на берегу озера Оброчное.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тюмени нашли предполагаемого насильника и убийцу 8-летней девочки.