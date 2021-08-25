В Тюмени нашли предполагаемого насильника и убийцу 8-летней девочки

В Тюмени нашли предполагаемого насильника и убийцу 8-летней девочки
Эксперты изучают полученные доказательства. Фото: Следственный Комитет РФ

Следственные органы проверяют жителя Тюмени на причастность к изнасилованию и убийству восьмилетней девочки.

Как сообщает РИА Новости, сотрудники СК установили 40-летнего мужчину, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству девочки. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Эксперты изучают полученные доказательства.

Школьница пропала 30 июня, после того как ушла на прогулку из дома на улице Судостроителей в Тюмени. К поискам ребенка привлекли следователей, полицию, волонтеров, спасателей и добровольцев. Пакет с ее останками был найден 19 августа на берегу озера Оброчное.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дядя убитой в Тюмени девочки упал и умер возле стихийного мемориала.

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