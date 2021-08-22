Дядя убитой в Тюмени девочки упал и умер возле стихийного мемориала

Дядя убитой в Тюмени девочки упал и умер возле стихийного мемориала
Он не мог поверить в страшную смерть восьмилетней племянницы. Фото: Pixabay
Дядя девочки, убитой в Тюмени, упал возле стихийного мемориала у ее дома и умер.
Это произошло накануне. Свидетели утверждают, что он упал. Это подтвердили записи с камер видеонаблюдения. Их уже изъяли, будут разбираться. Ему было чуть за 40 лет. Он не мог поверить в страшную смерть восьмилетней племянницы. Об этом сообщает 72.ru.
Когда будут похороны, пока неизвестно. Мужчину доставили в больницу, где он скончался.
Ранее стало известно о смерти восьмилетней девочки из Тюмени. Она ушла из дома, ее долго не могли найти. В итоге тело ребенка нашли в двух километрах от дома — у озера. Останки девочки были сложены в пакет.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пропавшую в июне девятилетнюю девочку из Тюмени обнаружили мертвой. Ее тело было завернуто в пакет. Пакет с мертвым ребенком был найден на берегу озера Оброчное.
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