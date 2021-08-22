Дядя убитой в Тюмени девочки упал и умер возле стихийного мемориала

Это произошло накануне. Свидетели утверждают, что он упал. Это подтвердили записи с камер видеонаблюдения. Их уже изъяли, будут разбираться. Ему было чуть за 40 лет. Он не мог поверить в страшную смерть восьмилетней племянницы. Об этом сообщает 72.ru.

Когда будут похороны, пока неизвестно. Мужчину доставили в больницу, где он скончался.