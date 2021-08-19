В Тюмени нашли пакет с останками 9-летней девочки

В Тюмени нашли пакет с останками 9-летней девочки
Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Пропавшую в июне девятилетнюю девочку из Тюмени обнаружили мертвой. Ее тело было завернуто в пакет.

Как информирует пресс-служба Следственного комитета СК, пакет с мертвым ребенком был найден на берегу озера Оброчное. По данным следователей, тело принадлежит пропавшей девочке.

Расчлененные останки школьницы обнаружили сотрудники автозаправки, расположенной в двух километрах от дома погибшей. Мужчины заметили этот пакет, когда косили траву.

Волонтеры считают, что пакет подкинули на это место через несколько дней после того, как спасатели и кинологи закончили осматривать данную территорию. Эту версию проверят криминалисты.

Девочка ушла на прогулку и пропала 30 июня. Ее искали следователи, полицейские, волонтеры и местные жители. Власти даже пообещали вознаграждение за помощь в поисках.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у Ленобласти убившего девушку в 2010 году отправили в колонию.

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