В Тюмени нашли пакет с останками 9-летней девочки

Пропавшую в июне девятилетнюю девочку из Тюмени обнаружили мертвой. Ее тело было завернуто в пакет.

Как информирует пресс-служба Следственного комитета СК, пакет с мертвым ребенком был найден на берегу озера Оброчное. По данным следователей, тело принадлежит пропавшей девочке.

Расчлененные останки школьницы обнаружили сотрудники автозаправки, расположенной в двух километрах от дома погибшей. Мужчины заметили этот пакет, когда косили траву.

Волонтеры считают, что пакет подкинули на это место через несколько дней после того, как спасатели и кинологи закончили осматривать данную территорию. Эту версию проверят криминалисты.

Девочка ушла на прогулку и пропала 30 июня. Ее искали следователи, полицейские, волонтеры и местные жители. Власти даже пообещали вознаграждение за помощь в поисках.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у Ленобласти убившего девушку в 2010 году отправили в колонию.