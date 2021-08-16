В Ленобласти убившего девушку в 2010 году отправили в колонию

В Ленобласти убившего девушку в 2010 году отправили в колонию
Суд отправил мужчину в колонию особого режима. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Ленобласти суд признал мужчину виновным в убийстве, совершенном в 2010 году. Мужчина ближайшие 13 лет проведет в колонии особого режима.

Как сообщили в следственном управлении СК по области, приговор вынесли ранее судимому мужчине, обвиняемому в убийстве. Дело не могли раскрыть 10 лет из-за неочевидного характера преступления.

Уголовное дело об убийстве завели в апреле 2010 года, когда было найдено тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти. Подозреваемого нашли только в 2020 году.

Установлено, что девушка была убита 5 января 2010 года в машине на обочине дороги, ведущей в деревню Пёлково Лужского района. Между осужденным и жертвой произошла ссора, в ходе которой он избил ее, а после задушил.

Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что насильника, напавшего на женщину на проспекте Юрия Гагарина, арестовали.

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