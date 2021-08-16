Насильника, напавшего на женщину на проспекте Юрия Гагарина, арестовали

Насильника, напавшего на женщину на проспекте Юрия Гагарина, арестовали
Мужчину арестовали. Фото: ГСУ СК по Петербургу

В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии. Он может быть причастен к другим преступлениям.

Как сообщили в главном следственном управлении СК по Петербургу, правоохранители расследуют уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

По обвинению в преступлении арестован 39-летний Александр Низовцев, который в прошлом был судим за аналогичные преступления.

Следователи выяснили, что в ночь на 14 августа Низовцев напал на 29-летнюю женщину на проспекте Юрия Гагарина. Он избил жертву, а после совершил насильственные действия.

Правоохранители обратились к петербуржцам, у которых есть какая-либо информация о совершенных Низовцевым преступлениям, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 (812) 570-66-71, 8 (812) 373-99-09 или по телефону «02».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Светлогорске мужчина убил знакомого: глава ТСЖ пришла на трупный запах.

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