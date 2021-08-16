В Светлогорске мужчина убил знакомого: глава ТСЖ пришла на трупный запах

В Ленинградской области в Выборгском районе удалось задержать подозреваемого в убийстве знакомого.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 13 августа председатель ТСЖ обратилась в полицию. Она заявила, что в Светлогорске по улице Гарькавого дома 8 чувствует трупный запах.

Правоохранители нашли в одной из квартир дома труп 27-летнего мужчины с резаной раной шеи. Полиция изъяла следы пальце и три ножа.

В этот же день в Светлогорске по улице Пограничной у дома 9 задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний неработающий мужчина.

Оказалось, что между знакомыми случилась ссора, когда они вместе выпивали. Тогда подозреваемый ударил мужчину ножом и скрылся с места случившегося.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что задержанный пять раз привлекался к отвественности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое выпили в парке на Загребском бульваре. В мужчину вонзил нож его знакомый.