Мэр Москвы оценил ситуацию с коронавирусом

Мэр Москвы оценил ситуацию с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: сайт Президента России

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице РФ в ближайшем будущем не планируется вводить новых ограничительных мер из-за ковида.

«Точно в ближайшее время мы ничего, никаких ограничительных мер не собираемся вводить. А дальше будем смотреть. Мы максимально избегаем ограничительных мер», — заявил он в эфире радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что Москва старается проходить все пики с минимальными ограничениями. В Москве за сутки выявлено 1 187 новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие 24 часа госпитализировано 495 человек, скончались 45 пациентов. На ИВЛ находятся 262 человека.

В столице России выздоровел ещё 1 441 пациент после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 457 119.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить обязательное для учителей ношение масок на уроках и в школах. Собянин отметил, что учебный год начинается хорошо. Он обратил внимание, что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день в них.

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