Gazeta.SPb рассказывает о трех самых интересных фильмах этой осени

Куда пойти и чем себя занять в Петербурге этой осенью: Gazeta.SPb выбрала для вас три самых интересных киноновинки.

«Спенсер: Тайны принцессы Дианы»

Режиссёр фильма — Пабло Ларраин. Главные роли исполнили: Кристен Стюарт, Джек Фартинг, Шон Харрис, Эми Мэнсон, Салли Хокинс, Тимоти Сполл

Фильм рассказывает о позднем периоде отношений принцессы Дианы и принца Чарльза. Скованные своим положением, супруги вынуждены изображать счастье, но это непросто — их брак трещит по швам.

В картине добавлены эпизоды, уже возмутившие консервативных англичан, — режиссер дает понять, что Диане были не чужды человеческие слабости и болезни, а именно — мастурбация, булимия и селф-харм. Правда, никаких откровенных сцен фильм в себя не включает.

О влиянии королевы, сильном характере Дианы и мягкости принца Чарльза мы узнаем в разрезе их рождественских каникул в поместье Сандрингем. Несмотря на долгие споры вокруг выбора актрисы на роль леди Ди, фильм был хорошо принят на Венецианском кинофестивале.

В России фильм выйдет в прокат четвёртого ноября.

«Не время умирать»

Режиссёр фильма — Кэри Дзедзи Фукунага. Главные роли исполнили: Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Леа Сейду, Лашана Линч, Бен Уишоу, Наоми Харрис

Любители приключений Джеймса Бонда, а особенно — поклонники Дэниэла Крэйга — уже давно ждут этот фильм. Из-за пандемии премьера переносилась несколько раз.

И вот наконец в конце сентября ленту можно будет увидеть в кинотеатрах.

Сюжет — прекрасный образец фильмов про Бонда. Спецагент в который раз удаляется на Ямайку, чтобы отойти от дел, но ЦРУ опять необходима его помощь. Неудивительно — злодей похитил ученого, который знает секрет оружия массового поражения, и на карту поставлена судьба всей планеты. Разумеется, дела по спасению Земли плотно переплетены с личной жизнью Бонда.

Особенно интересно, что этот фильм “бондианы” должен стать последним для Крейга — в следующей картине, если она увидит свет, мы познакомимся с другим Джеймсом Бондом. Новой девушкой Бонда стала темпераментная брюнетка Ана де Армас. В прокате фильм ожидается тридцатого сентября.

«Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»

Режиссёр фильма — Уэс Андерсон. Главные роли исполнили: Уиллем Дефо, Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе, Элизабет Мосс, Боб Бэлабан, Сирша Ронан. В фильме также снимались: Бенисио дель Торо, Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Френсис Макдорманд.

Жюри Каннского фестиваля холодно отнеслось к новой картине Андерсона. И это неудивительно — фильм рассчитан вроде бы на широкую публику, но по-настоящему оценить его смогут люди, которые всегда увлекались произведениями о журналистах или сами посвятили жизнь работе в этой среде.

Лента рассказывает о жизни редакции еженедельного журнала. Журнала о мировых событиях. Вот только находится редакция — в маленьком провинциальном французском городке. Разумеется, сотрудники этой организации — очень необычные и в чем-то забавные персонажи. Особенно это заметно на контрасте между жизнью небольшого города и освещаемыми в листке мировыми глобальными сюжетами. Отдельно можно отметить огромный актерский состав, сплошь состоящий из звезд, и великолепную работу оператора и колориста — каждый кадр фильма просится стать референсом к фотографии. Составить свое мнение о фильме, совпадающее или противоречащее Каннам, можно будет в кино с 21 октября.