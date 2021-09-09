Ужин для двоих: список продуктов-афродизиаков и способы их приготовления

Специи улучшают вкус блюд и делают его интересным. А некоторые из них еще и обладают свойствами афродизиаков, то есть вызывают увеличение полового влечения. Поэкспериментировать таким образом — интересный опыт, особенно если ваши отношения ужа давно устоялись, и обоим партнерам хочется чего-то необычного. Чтобы разнообразить свой вечер, добавьте в меню продукты-афродизиаки.

Для достижения эффекта понадобится совсем немного специй, но применять их следует определенным образом.

Вот небольшой список продуктов афродизиаков:

Корица

Шафран

Кардамон

Кориандр

Ваниль

Одним из самых сильных афродизиаков считается корица. У нас она часто ассоциируется с домашней выпечкой или уютным кафе, но на самом деле эта пряность может вызывать сильный всплеск страсти.

Для того, чтобы корица набрала силу, ее следует нагреть в составе какого-нибудь терпкого напитка. Хорошо подойдет гранатовый сок, кислые сорта кофе. При нагревании корица раскрывается и разогревает кровь. Необычный напиток лучше не подавать к плотному обеду — лучше всего подойдет легкий ужин, сыр или фрукты.

В Индии для того, чтобы вызвать прилив страсти, мужчины предпочитают пить чай с шафраном. Считается, что это именно природный афродизиак для мужчин — то есть пробуждает он скорее чувственность и активность, а не легкость, игривость и женственность. Для лучшего раскрытия свойств шафрана его следует добавить в черный индийский чай. Разумеется, чай должен быть заварным — пакетированный не подойдет для такого напитка.

Кардамон раньше использовался как естественная “виагра” — считалось, что он помогает продлить половой акт, а мужчины употребляли его в пищу для укрепления здоровья. Сама специя ассоциировалась с маскулинностью, ей приписывали волшебные свойства. Лучше всего купить кардамон в зернах — его можно просто разжевывать, как жевательную резинку. Дыхание от этого приобретает необычный и очень притягательный аромат.

Идеальная приправа для романтического ужина — немного кориандра, добавленного в салат. Свежий кориандр содержит эфирные масла, пробуждающие женскую чувственность. Чтобы сделать необычную заправку, можно смешать оливковое масло с семенами кориандра, кунжута и льна.

Если кардамон и шафран считаются “мужскими” специями, то ваниль — продукт-афродизиак для женщин быстрого действия. Ее применяют даже в магических ритуалах, направленных на привлечение страсти. Поэтому лучшим вариантом для раскрытия женской чувственности станет нежный крем с добавлением масла ванили. Ваниль хорошо сочетается с кокосом, но максимальный эффект достигается, как и с другими специями, при нагревании — лучше не ставить приготовленное для вашей пассии угощение в холодильник. Хорошим вариантом станет теплый заварной крем, в который можно предложить обмакивать клубнику.