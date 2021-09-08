Рост Микеланджело вычислили по его обуви

Отмечается, в конце XV — начале XVI веков этот рост у мужчин считался средним. Фото: Pixabay

Отмечается, в конце XV — начале XVI веков этот рост у мужчин считался средним. Фото: Pixabay

Ученые из исследовательского центра антропологии на итальянском острове Сицилия провели исследование и вычислили, какой рост был у скульптора и художника Микеланджело Буонарроти.

Исследование проводили палеопатолог Франческо Мария Галасси и судебный антрополог Елена Варотто. Для изучения они взяли три кожаные туфли одного размера. Когда-то их оставили в доме Микеланджело. Об этом сообщает Daily Mail.

С помощью одной формулы, основанной на длине и ширине изделий, они сделали вывод, что рост знаменитого скульптура был примерно 160 сантиметров.

Отмечается, в конце XV — начале XVI веков этот рост у мужчин считался средним в Европе.