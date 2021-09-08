Рост Микеланджело вычислили по его обуви

Рост Микеланджело вычислили по его обуви
Отмечается, в конце XV — начале XVI веков этот рост у мужчин считался средним. Фото: Pixabay
Ученые из исследовательского центра антропологии на итальянском острове Сицилия провели исследование и вычислили, какой рост был у скульптора и художника Микеланджело Буонарроти.
Исследование проводили палеопатолог Франческо Мария Галасси и судебный антрополог Елена Варотто. Для изучения они взяли три кожаные туфли одного размера. Когда-то их оставили в доме Микеланджело. Об этом сообщает Daily Mail.
С помощью одной формулы, основанной на длине и ширине изделий, они сделали вывод, что рост знаменитого скульптура был примерно 160 сантиметров.
Отмечается, в конце XV — начале XVI веков этот рост у мужчин считался средним в Европе.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правоохранители Италии поймали предполагаемую предводительницу клана неаполитанской мафии «Каморра» Марию Личчарди. 

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