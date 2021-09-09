Наташа Королева рассказала, как справилась с изменой

Год назад вся страна обсуждала интрижку Тарзана.

Певица Наташа Королева рассказала, как ей удалось пережить измену супруга, стриптизера Тарзана. Своими переживаниями она поделилась в шоу «Секрет на миллион».

Инцидент произошел год назад и стал поводом для обсуждения номер один. Для удивления многих Королева простила супруга и не стала с ним разводиться. Она отметила, как имеет права «дать ему по морде», но рушить отношения не хочет. Артистка убеждена, что они с Тарзаном не могут жить друг без друга. Также Королева призналась, что случившееся сломало ее, но они продолжают двигаться дальше.

Сам Тарзан, комментируя случившееся, подтвердил факт измены, но оправдался тем, что был пьян. Он также заверил, что не любит никого, кроме Королевой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция задержала женщину, подозреваемую в ограблении Наташи Королевой. Дело считается раскрытым, обвиняемую уже задержали.