В Тосно знакомый 49-летней женщины изнасиловал ее

В Тосненском районе Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 9 сентября в полицию пришла 49-летняя женщина. Она рассказала, что два дня назад ее изнасиловал знакомый.

Произошло все 7 сентября, вечером, в селе Ушаки по улице Театральная, в доме №13. Гражданка знала злоумышленника, который физическую силу к пострадавшей и против ее воли совершил естественный половой акт.

Подозреваемого задержали. Им оказался 55-летний неработающий мужчина.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что юная петербурженка забеременела после связи с 17-летним другом. В отдел полиции поступило сообщение из Детской городской больницы о том, что накануне с диагнозом «ранняя беременность» в удовлетворительном состоянии обратилась 15-летняя жительница.