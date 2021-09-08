Юная петербурженка забеременела после связи с 17-летним другом

В Выборгском районе Петербурга «дружба» несовершеннолетних закончилась беременностью. Полицию проводит проверку.

Во вторник, 7 сентября, в отдел полиции поступило сообщение из Детской городской больницы о том, что накануне с диагнозом «ранняя беременность» в удовлетворительном состоянии обратилась 15-летняя жительница.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, стражи порядка установили, что юная петербурженка встречается с 17-летним парнем. Половой контакт у молодой пары случился в июле 2021 года по обоюдному согласию. Заявлений не поступило.

Семья не полная, на учёте в ОДН не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге спустя три года задержан подозреваемый в изнасиловании и избиении пенсионерки.