В Петербурге спустя три года задержан подозреваемый в изнасиловании и избиении пенсионерки

В Петербурге спустя три года задержан подозреваемый в изнасиловании и избиении пенсионерки
Трагедия произошла в 3-м Рабфаковском переулке. Женщину нашли лежащей на земле - вокруг, на асфальте и стенах дома, была кровь.

Во вторник, 7 сентября, полиция Петербурга оповестила о задержании предполагаемого виновника жестокой гибели 67-летней женщины в 3-м Рабфаковском переулке. Её изнасиловали и избили в 2017 году — пенсионерка скончалась в больнице от полученных травм.

Расследуя уголовное дело, сотрудники угрозыска Северной столицы вышли на вероятного преступника и задержали его. Подозреваемым оказался 40-летний житель Невского района, которого поймали возле дома №13/2 по проспекту Косыгин. Известно, что мужчина ведет крайне маргинальный образ жизни и неоднократно бывал в местах не столь отдалённых. Задержанный регулярно оказывался за решеткой с 2000 года — за наркотики, угрозу убийство и незаконное пересечение российской границы.

В тот злополучный день, 2 октября 2017-го, пожилая женщина, по версии правоохранителей, проходила мимо преступника, который справлял нужду прямо на улице. Пенсионерка сделала ему замечание, что, по всей видимости, спровоцировало взрыв ярости со стороны маргинала. Он жестоко избил петербурженку и скрылся с места преступления.

Пострадавшую нашли на улице прохожие и отправили в больницу. Врачи выявили у пенсионерки травмы головы, живота и половых органов. К сожалению, спустя неделю старушка скончалась. Её предполагаемому убийце вменяют ч. 4 ст. 111 и ч. 2 ст. 131 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и изнасилование). Мужчина находится под стражей, ему уже предъявлено обвинение.

Напомним, что недавно в Петродворцовом районе задержали двоих мужчин, которые изнасиловали 18-летнюю на Ораниенбаумском проспекте. Молодые люди представились «Магой» и «Адамом», наладили с девушкой контакт, а затем, видимо, воспользовались её доверием.

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