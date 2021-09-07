СК Петербурга задержал насильника умершей пенсионерки

Следователи СК РФ по Петербургу совместно с сотрудниками полиции накануне задержали 40-летнего неоднократно судимого мужчину, которому предъявлено обвинение.

По версии следствия, обвиняемый второго октября 2017 года около одного из домов по Рабфаковскому переулку, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения жестоко избил ранее незнакомую ему 70-летнюю женщину, а также изнасиловал. Потерпевшую госпитализировали в больницу, где скончалась от полученных телесных повреждений девятого октября 2017 года.

Решается вопрос об аресте обвиняемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводит большую, систематическую работу по раскрытию преступлений «прошлых лет».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленобласти в лесу нашли труп в трусах.