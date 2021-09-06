Во Всеволжском лесу грибники нашли труп

Погибший мужчина был одет в серые рваные трусы и кроссовки. Фото: unsplash

Погибший мужчина был одет в серые рваные трусы и кроссовки. Фото: unsplash

Во Всеволожском районе Ленобласти в лесу нашли труп.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, ранее поступило сообщение от 33-летнего петербуржца о том, что он обнаружил в лесу труп. Мужчина рассказала, что он со своим другом пошли за грибами в Ржевский лесопарк.

Во время сбора грибов ушли от улицы Коммуны в глубь лесопарка примерно на два километра. Около 13.00 часов, прогуливаясь по лесополосе, в углублении обнаружили мужчину без признаков жизни без верхней одежды, со снятыми брюками.

Погибший мужчина был одет в серые рваные трусы и кроссовки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что труп мужчины заметили в пруду на улице Ольги Берггольц. В Невском районе Петербурга нашли труп мужчины. Личность погибшего устанавливается. В четверг, 2 сентября, в полицию обратился прохожий с заявлением о том, что заметила в пруду на улице Ольги Берггольц бездыханное тело.