Труп мужчины заметили в пруду на улице Ольги Берггольц

Труп мужчины заметили в пруду на улице Ольги Берггольц
Полиция прибыла к месту происшествия. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Невском районе Петербурга нашли труп мужчины. Личность погибшего устанавливается.

В четверг, 2 сентября, в полицию обратился прохожий с заявлением о том, что заметила в пруду на улице Ольги Берггольц бездыханное тело.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители достали тело погибшего, на котором не было признаков насильственной смерти.

Мужчина был одет в черные штаны и синюю джинсовую куртку. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что труп с огнестрельным ранением нашли в квартире на Энгельса.

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