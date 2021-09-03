Труп мужчины заметили в пруду на улице Ольги Берггольц

В Невском районе Петербурга нашли труп мужчины. Личность погибшего устанавливается.

В четверг, 2 сентября, в полицию обратился прохожий с заявлением о том, что заметила в пруду на улице Ольги Берггольц бездыханное тело.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители достали тело погибшего, на котором не было признаков насильственной смерти.

Мужчина был одет в черные штаны и синюю джинсовую куртку. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что труп с огнестрельным ранением нашли в квартире на Энгельса.