Туп с огнестрельным ранением нашли в квартире на Энгельса

Туп с огнестрельным ранением нашли в квартире на Энгельса
Тело нашли в доме на проспекте Энгельса. Фото: скриншот Google Maps

В Выборгском районе Петербурга обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением.

В воскресенье, 29 августа, в отдел полиции поступило сообщение об обнаружении трупа в квартире дома №36 по проспекту Энгельса. Тело находилось на полу, руки были в крови.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие полицейские обнаружили на месте 53-летнего мужчину с огнестрельным ранением грудной клетки. Погибший не работал, не являлся владельцем гражданского оружия.

С места происшествия изъяли обрез гладкоствольного ружья, а также предсмертную записку.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что труп продавца в крови нашли в магазине на улице Комсомола.

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