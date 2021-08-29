Труп продавца в крови нашли в магазине на Комсомола

Тело нашли в магазине на улице Комсомола. Фото: скриншот Google Maps

Тело нашли в магазине на улице Комсомола. Фото: скриншот Google Maps

В Калининском районе Петербурга в одном из магазинов нашли окровавленный труп сотрудника. Возбуждено уголовное дело.

В субботу, 28 августа, в отдел полиции поступило сообщение об обнаружении трупа женщины в крови в магазине на улице Комсомола, 35.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, прибывшие правоохранители нашли тело с множественными проникающими колото-резанными ножевыми ранениями в области грудной клетки в служебном туалете.

Установлено, что погибшая – 39-летняя продавец магазина., гражданка Узбекистана. Причину смерти установят в ходе экспертизы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на набережной лейтенанта Шмидта нашли труп неизвестного мужчины. На вид погибшему 50 лет.