На набережной лейтенанта Шмидта нашли труп неизвестного мужчины

На набережной лейтенанта Шмидта нашли труп неизвестного мужчины
На набережной лейтенанта Шмидта нашли труп. Фото: google.ru/maps

В Василеостровском районе найден труп неизвестного мужчины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на набережной лейтенанта Шмидта д.27, напротив у берега рядом с музеем Подводная лодка в воде нашли тело мужчины, который лежал лицом вниз. Его возраст неизвестен.

Как стало известно gazeta.spb.ru, из акватории реки Нева извлечен труп неизвестного мужчины состоянии гнилостных изменений, без внешних признаков насильственной смерти. На вид погибшему 50 лет. Труп направлен в морг для установления причин смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 25 августа в отдел полиции обратилась гражданка. Она рассказала, что на улице Лесная в деревне Новое Девяткино на улице упала женщина лет 40, которая находится теперь без сознания.

Василеостровский район набережная лейтенанта шмидта труп


 

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