Лазерное шоу и День судоку: чем заняться в выходные 11 и 12 сентября

Выходные 11 и 12 сентября обещают пройти в Петербурге ярко. Для горожан устроят лазерное шоу, спектакль-путешествие и необычный день японских головоломок.
Празднуем 800-летие князя Александра Невского
Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского и отменила крестный ход. Несмотря на это яркое лазерное шоу над Невой все-таки состоится. Оно будет посвящено подвигам князя.
Днем мероприятия, посвященные дню рождения князя, развернутся в разных точках города. Так, в Петропавловской крепости и в субботу, и в воскресенье пройдет «Невская битва». Гостям покажут сражения рыцарей.
На Заячьем острове также запланирован кинофестиваль «Невский Фест». В программе – классическая лента «Александр Невский», «Жития Александра Невского» и другие.
Немного театра
В Особняке на Дворцовой набережной стартовал новый театральный сезон.
В эти выходные у петербуржцев есть шанс увидеть первую иммерсивную постановку в России «Вернувшиеся». Ее премьера состоялась в Москве пять лет назад и произвела фурор.
Показы в Петербурге запланированы, в том числе на 11 и 12 сентября
В газгольдере на набережной Обводного канала представят спектакль-путешествие LUNAPARK. Его режиссером стал легендарный создатель шоу для Cirque du Soleil Даниэле Финци Паска. Зрителей обещают удивить воздушные акробаты.
Любителям Японии и головоломок
В субботу, 11 сентября, Библиотека Паустовского приглашает гостей и жителей Петербурга на День Судоку и японских головоломок.
Гостей ждет турнир по судоку, мастер-классы по оригами и куклам дарума. Желающие смогут взять урок японского языка.
Шанс испытать себя получат любители маджонга.
Виртуальная реальность в ДК имени Кирова
Фестиваль «Виртуальной реальности и технологий «KOD» будет проходить с 11 сентября по 7 ноября в ДК имени Кирова.
Участникам предлагают познакомиться с последними новинками VR-индустрии и оценить более чем 50 моделей очков.
Организаторы обещают соревнования робо-танков и робо-машин, открыть виртуальный бар и тир. Посетители смогут взаимодействовать с голограммами.