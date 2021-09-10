Лазерное шоу и День судоку: чем заняться в выходные 11 и 12 сентября

В Петербурге пройдет День судоку. Фото: pixabay.com

В Петербурге пройдет День судоку. Фото: pixabay.com

Выходные 11 и 12 сентября обещают пройти в Петербурге ярко. Для горожан устроят лазерное шоу, спектакль-путешествие и необычный день японских головоломок.

Празднуем 800-летие князя Александра Невского

Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского и отменила крестный ход. Несмотря на это яркое лазерное шоу над Невой все-таки состоится. Оно будет посвящено подвигам князя.

Днем мероприятия, посвященные дню рождения князя, развернутся в разных точках города. Так, в Петропавловской крепости и в субботу, и в воскресенье пройдет «Невская битва». Гостям покажут сражения рыцарей.

На Заячьем острове также запланирован кинофестиваль «Невский Фест». В программе – классическая лента «Александр Невский», «Жития Александра Невского» и другие.

Немного театра

В Особняке на Дворцовой набережной стартовал новый театральный сезон.

В эти выходные у петербуржцев есть шанс увидеть первую иммерсивную постановку в России «Вернувшиеся». Ее премьера состоялась в Москве пять лет назад и произвела фурор.

Показы в Петербурге запланированы, в том числе на 11 и 12 сентября

В газгольдере на набережной Обводного канала представят спектакль-путешествие LUNAPARK. Его режиссером стал легендарный создатель шоу для Cirque du Soleil Даниэле Финци Паска. Зрителей обещают удивить воздушные акробаты.

Любителям Японии и головоломок

В субботу, 11 сентября, Библиотека Паустовского приглашает гостей и жителей Петербурга на День Судоку и японских головоломок.

Гостей ждет турнир по судоку, мастер-классы по оригами и куклам дарума. Желающие смогут взять урок японского языка.

Шанс испытать себя получат любители маджонга.

Виртуальная реальность в ДК имени Кирова

Фестиваль «Виртуальной реальности и технологий «KOD» будет проходить с 11 сентября по 7 ноября в ДК имени Кирова.

Участникам предлагают познакомиться с последними новинками VR-индустрии и оценить более чем 50 моделей очков.

Организаторы обещают соревнования робо-танков и робо-машин, открыть виртуальный бар и тир. Посетители смогут взаимодействовать с голограммами.