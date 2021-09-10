В Кремле опровергли слухи о единой валюте в России и Белоруссии

В Кремле опровергли слухи о единой валюте в России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, в какие сроки может появиться единая для двух стран валюта. Фото: kremlin.ru

О создании единой валюты России и Белоруссии пока речи не идет. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, создание единой валюты России и Белоруссии в рамках Союзного государства пока не обсуждается даже в перспективе. Так Песков ответил на вопрос, в какие сроки может появиться единая для двух стран валюта.

Как сообщил ТАСС, представитель Кремля также отметил, что интеграция РФ и Белоруссии будет продолжаться с учетом интересов обоих государств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рубль и юань могут подорожать из-за роста валютной выручки экспортеров.

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