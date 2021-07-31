Эксперт назвал валюты, которые могут резко подорожать

Эксперт назвал валюты, которые могут резко подорожать
Рубль и юань могут подорожать из-за роста валютной выручки экспортеров. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Рубль и юань могут подорожать из-за роста валютной выручки экспортеров. Об этом заявил представитель ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Рост такой выручки отечественных экспортеров создает большой наплыв валюты в экономику страны, которая сейчас бодро восстанавливается после кризиса. Это хорошо отразится на рубле. Тузов уверен, политнапряженность сошла на нет с 2014 года. Об этом сообщает «Прайм».

Однако рост курса национальной валюты негативно сказывается на доходах бюджета от налогов с экспортеров, поэтому стране выгоднее поддерживать высокий курс доллара к рублю, отметил Тузов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал пенсионерам, что они могут не оплачивать налоги, связанные с доходом и имуществом.

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