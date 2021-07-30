Пенсионеров уведомили о налогах, которые можно не платить

Пенсионеров уведомили о налогах, которые можно не платить
Среди прочего, пенсионеры могут сэкономить на налоге на имущество физлиц. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Эксперт негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал пенсионерам, что они могут не оплачивать налоги, связанные с доходом и имуществом.

Специалист заявил в беседе с агентством «Прайм», что многие россияне, ушедшие на пенсию, продолжают работать. Пенсионные выплаты, пособия, стипендии и прочие выплаты обычно не облагаются налогом. Однако из других официальных поступлений удерживается налог на доходы физических лиц.

В некоторых регионах также есть льготы по транспортному налогу, а во всех субъектах с 2017 года ввели льготу по земельному налогу. Он не взимается с участка размером до шести соток. Такая льгота есть и у граждан, которым осталось пять лет до пенсии.

Кроме того, пенсионеры могут сэкономить на налоге на имущество физлиц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалист рассказал, как законно увеличить пенсию.

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