Пенсионеров уведомили о налогах, которые можно не платить

Эксперт негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал пенсионерам, что они могут не оплачивать налоги, связанные с доходом и имуществом.

Специалист заявил в беседе с агентством «Прайм», что многие россияне, ушедшие на пенсию, продолжают работать. Пенсионные выплаты, пособия, стипендии и прочие выплаты обычно не облагаются налогом. Однако из других официальных поступлений удерживается налог на доходы физических лиц.

В некоторых регионах также есть льготы по транспортному налогу, а во всех субъектах с 2017 года ввели льготу по земельному налогу. Он не взимается с участка размером до шести соток. Такая льгота есть и у граждан, которым осталось пять лет до пенсии.

Кроме того, пенсионеры могут сэкономить на налоге на имущество физлиц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалист рассказал, как законно увеличить пенсию.