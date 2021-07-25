Специалист рассказал, как законно увеличить пенсию

У большинства пенсионеров пенсия лишь чуть-чуть больше прожиточного минимума в регионе проживания. Есть способы ее увеличить, уверен эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

Он отмечает, что размер страховых пенсий зависит от страхового и нестрахового стажа и от суммы пенсионных коэффициентов. Чтобы увеличить страховой стаж, надо продолжать получать официальный доход, с которого начальник будет платить взносы по страховке, обращает внимание Биезбардис. Также можно предоставить в Пенсионный фонд доказательства (трудовая книжка, договоры и так далее) ранее неучтенного стажа. Об этом сообщает «Прайм».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что представитель «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган объявил о скором конце господства доллара в мире. Американская валюта все меньше участвует в операциях между государствами.