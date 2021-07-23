Финансист предрек конец господству доллара в мире

Финансист предрек конец господству доллара в мире
В ближайшие полвека евро и юань могут сместить "баксы". Фото: unsplash.com

Представитель «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган объявил о скором конце господства доллара в мире.

Американская валюта все меньше участвует в операциях между государствами и многие страны предпочитают заключать сделки в других валютах, отмечает Коган. На господствующее положение доллара сильно повлияли возникновение евро и укрепление юаня, уверен он. Об этом сообщает «Прайм».

Так, специалист спрогнозировал, что в ближайшие полвека евро и юань могут сместить «баксы» с лидирующих позиций в мировом обороте. Его место, вероятно, займет юань, подчеркивает он.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банк России поднял ключевую ставку до 6,5% годовых. Решение о повышении ключевой ставки до 6,5% годовых принял совет директоров Центробанка на заседании 23 июля, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Такое повышение было максимальным с декабря 2014 года.

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