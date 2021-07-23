Банк России поднял ключевую ставку до 6,5% годовых

Такое повышение было максимальным с декабря 2014 года. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Такое повышение было максимальным с декабря 2014 года. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В пятницу, 23 июля, Банк России повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов — до отметки в 6,5 годовых.

Решение о повышении ключевой ставки до 6,5% годовых принял совет директоров Центробанка на заседании 23 июля, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Такое повышение было максимальным с декабря 2014 года.

В Центробанке отметили, что повышение ключевой ставки направлено на ограничение рисков роста инфляции и ее возвращение к 4%. Целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки будет оценена на ближайших заседаниях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне в июне стали чаще обменивать иностранную валюту. Средний чек при этом по сравнению с прошлым годом снизился на 26% и составил 69,3 тысячи рублей.