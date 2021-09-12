Песков объяснил, зачем России и Белоруссии объединяться

Это сделает жизнь обоих народов лучше.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков рассказал об интеграции России и Белоруссии. Он считает, что объединение необходимо для обеих стран, а точнее – для народов. Об этом сообщают РИА Новости 12 сентября.

Песков отметил, что глава России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о принятии 28 интеграционных программ. Это позволит улучшить жизнь белорусов и россиян, уверен представитель Кремля.

«Суть интеграции не в том, чтобы просто объединиться, а в том, чтобы выиграли два народа, чтобы и белорусам, и русским стало лучше жить»,

— объяснил пресс-секретарь.

Также это позволит сбалансировать права бизнесменов и упростить таможенные процедуры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле опровергли слухи о единой валюте в России и Белоруссии.