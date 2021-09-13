Признаки профессионального выгорания. Тест на диагностику проблемы

Он призвал не спать голыми хотя бы ради своего партнера. Фото: unsplash

Он призвал не спать голыми хотя бы ради своего партнера. Фото: unsplash

Синдром эмоционального выгорания уже несколько лет включен Всемирной организацией здравоохранения в Международную классификацию болезней. Так что официальная медицина признала, что гореть на работе – не метафора ударного и упоенного труда, а проблемное состояние. И оно поддается отслеживанию.

Чем мы и предлагаем вам заняться. Мы подготовили экспресс-тест на диагностику выгорания. За каждое «Да» начисляйте себе 1 балл.

Признаки эффекта профессионального выгорания

1. Вам часто кажется, что вы ошиблись с выбором профессии, занятии (находитесь не на своем месте).

2. Вы стали скупы на эмоции с коллегами и близкими людьми.

3. Вы все время чувствуете себя уставшем.

4. Вы часто приносите негативные эмоции домой.

5. Любимые занятия больше не доставляют удовольствия.

6. Вы замечаете, что стали хуже работать (менее продуктивно, качественно, медленнее).

7. Бывает, вы плохо засыпаете из-за переживаний, связанных с работой.

8. Вы перестали о себе заботиться.

9. Самые обычные ситуации общения на работе вызывают раздражение.

10. У вас ухудшилось здоровье. При мысли о работе начинает колоть в области сердца, повышается давление, появляется головная боль.

Итак, подводим итоги.

0-2 балла. Поздравляем! Какова бы ни была ваша работа, нервное тревожное напряжение обходит вас стороной, а психотравмирующим факторам профессиональной деятельности вы не по зубам. Так держать!

2-4 балла. Вы на тонкой грани. Будьте внимательны.

В результате неудач или неспособности повлиять на негативные обстоятельства человек обычно испытывает недовольство собой, избранной профессией, занимаемой должностью и т.д. Напряжение растет. Хорошая новость в том, что вы пока имеете шанс выйти из этого состояния без потерь.

Более 4 баллов. К признакам профессионального выгорания относится постоянная усталость, эмоциональное и физическое истощение. Они прямо указывают на то, что у организма совсем не осталось сил. Чтобы не наломать дров на работе и спастись от разрушительной мощи негативной энергии, психологи советуют отдыхать, гулять, заниматься хобби, общаться только с приятными вам людьми.