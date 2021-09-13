Певица Наташа Королева рассказала о выкидыше

Он произошел после публикации интимных снимков звезды.

Певица Наташа Королева рассказала, что у нее случился выкидыш из-за стресса, связанного с публикацией интимных снимков артистки. Своей историей она поделилась в программе «Секрет на миллион».

Королева решила рожать во второй раз в 40 лет. Она смогла забеременеть естественным путем после неудачной попытки ЭКО. Но произошел скандал и случился выкидыш.

«Когда вроде бы человек, облеченный властью, выдает в эфир, и это поддерживают все центральные каналы, что я распространяю какие-то порнографические снимки. Что я выдаю это на всеобщее обозрение. Это для меня был очень жесткий удар»,

– эмоционально рассказала Королева.

Кудрявцева пояснила, что речь идет о поступке депутата Виталия Милонова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Наташа Королева рассказала, как справилась с изменой. Год назад вся страна обсуждала интрижку Тарзана.