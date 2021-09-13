Жителя Ленобласти, обвиняемого в насилии над дочерью, признали невменяемым

По версии следствия, с января 2012 года по сентябрь 2019 года мужчина сексуально эксплуатировал малолетнюю дочь 2006-го года рождения. Фото: pixabay.com

По версии следствия, с января 2012 года по сентябрь 2019 года мужчина сексуально эксплуатировал малолетнюю дочь 2006-го года рождения. Фото: pixabay.com

В Ленобласти многодетный отец, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней дочери и хранении оружия, признан невменяемым.

По данным СК по региону, мужчина хранил в своем доме огнестрельное оружие и боеприпасы. При этом вместе со своей гражданской женой он воспитывал восьмерых детей, шестеро из которых несовершеннолетние. У детей не было свидетельств о рождении, в школу и к врачу их не водили.

По версии следствия, с января 2012 года по сентябрь 2019 года мужчина сексуально эксплуатировал малолетнюю дочь 2006-го года рождения.

В отношении обвиняемого была проведена судебная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой мужчина страдает хроническим психическим расстройством.

Уголовное дело направлено в суд для принятия решения о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе Петербурга медсестра детской городской поликлиники познакомилась с мужчиной в Интернете. Женщина привела в дом нового знакомого, который привлекался к уголовной отвественности шесть раз. Мужчина вышел из мест лишения свободы меньше года назад.