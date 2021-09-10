Петербурженка привела в дом знакомого из Сети: он изнасиловал ее дочь

Петербурженка привела в дом знакомого из Сети: он изнасиловал ее дочь
Девушку изнасиловал новый знакомый матери. Фото: pixabay.com

В Красногвардейском районе Петербурга медсестра детской городской поликлиники познакомилась с мужчиной в Интернете. Женщина привела в дом нового знакомого, который привлекался к уголовной отвественности шесть раз. Мужчина вышел из мест лишения свободы меньше года назад.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 9 сентября в полицию обратилась 39-летняя гражданка. Она рассказала, что в ее квартире на Купчинской улице находится мужчина, которого она сама позвала в квартиру утром и ушла на работу.

Однако вместе с мужчиной в жилище была 17-летняя дочь заявительницы, которая позвонила матери и сообщила о странном поведение нового знакомого. Девочка просила увести гостя из квартиры.

Оказалось, что 40-летний мужчина был пьян. Он изнасиловал дочку своей знакомой. Его задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сожитель гражданки Узбекистана избил и изнасиловал ее в Зеленогорске.

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