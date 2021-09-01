Сожитель гражданки Узбекистана избил и изнасиловал ее в Зеленогорске

Сожитель гражданки Узбекистана избил и изнасиловал ее в Зеленогорске
В Зеленогорске женщину избил и изнасиловал сожитель. Пострадавшая обратилась в полицию. Фото: "Яндекс карты"

В Курортном районе Петербурга гражданин Узбекистана избил, а затем изнасиловал свою соотечественницу.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 августа в полицию обратилась 40-летняя женщина. Она рассказала, что в Зеленогорске по проспекту Ленина дома 25 несколько дней назад ее 37-летний сожитель избил её и совершил насильственные действия сексуального характера.

Пострадавшая обратилась в больницу. В медучреждении были зафиксированы побои. Женщине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы, гематому плечевой, бедренной и ягодичных областей, закрытую травму груди, ушибы передней брюшной стенки.

Полиция изъяла биоматериалы, следы пальцев рук, постельное белье, полотенце и нож.

Злоумышленника разыскивают. Отмечается, что мужчина может передвигаться на черной «Хендай Солярис». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Магу» и «Адама» разыскивают после изнасилования студентки в Ломоносове.

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