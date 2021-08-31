«Магу» и «Адама» разыскивают после изнасилования студентки в Ломоносове

«Магу» и «Адама» разыскивают после изнасилования студентки в Ломоносове
Полицейские начали розыск злоумышленников. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петродворцовом районе Петербурга разыскивают молодых людей, изнасиловавших студентку.

В понедельник, 30 августа, в отдел полиции обратилась 18-летняя жительница Ломоносова. Она рассказала, что в период с 3:00 до 11:00 в одном из домов на Ораниенбаумском проспекте малознакомые «Мага» и «Адам» изнасиловали ее.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие полицейские установили, что в квартире, где было совершено преступление, четверо молодых людей распивали спиртные напитки. После двое из них изнасиловали заявительницу.

Правоохранители приняли меры к розыску и задержанию злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга задержали подозреваемого в педофилии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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«Магу» и «Адама» разыскивают после изнасилования студентки в Ломоносове
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