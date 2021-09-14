Пособия по беременности в России станут начислять автоматически с 2022 года

Данные о размере зарплаты, уходе в декрет ФСС будет получать от работодателя, о факте рождения ребенка – из ЗАГСа. На основании этой информации фонд будет назначать пособия. Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга «дружба» несовершеннолетних закончилась беременностью. Полиция проводит проверку.

Так, необходимые выплаты будут назначаться проактивно. Россиянам не надо будет писать заявления, чтобы получить деньги. С этого периода закрепляется обязательное формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа. Выплачивать пособия будет напрямую страховщик — Фонд социального страхования. Об этом сообщает на сайте Минтруда.