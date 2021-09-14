Врач: новую волну COVID-19 могут усугубить сезонные болезни

Инфекционист Андрей Поздняков отметил, что новая четвертая волна ковида не будет сильно отличаться от ситуации с вирусом летом, однако свою лепту могу внести сезонные инфекции.

Он уверен, доминирующим так и останется штамм «дельта». Многие вернулись из отпусков, дети вернулись в школы, студенты в университеты. Это тоже плохо влияет на статистику заболеваемости. Осенью также распространены ОРВИ и грипп. Об этом сообщает РИА «Новости».

Врач отметил, что сейчас Россия как никогда раньше готова к ковиду и инфекциям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив хочет обязать отечественных работодателей давать работникам три выходных дня с сохранением оплаты после прививки. Письмо направили на имя министра труда Антона Котякова.