Врач: новую волну COVID-19 могут усугубить сезонные болезни

Врач: новую волну COVID-19 могут усугубить сезонные болезни
Осенью также распространены ОРВИ и грипп. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Инфекционист Андрей Поздняков отметил, что новая четвертая волна ковида не будет сильно отличаться от ситуации с вирусом летом, однако свою лепту могу внести сезонные инфекции.

Он уверен, доминирующим так и останется штамм «дельта». Многие вернулись из отпусков, дети вернулись в школы, студенты в университеты. Это тоже плохо влияет на статистику заболеваемости. Осенью также распространены ОРВИ и грипп. Об этом сообщает РИА «Новости».

Врач отметил, что сейчас Россия как никогда раньше готова к ковиду и инфекциям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив хочет обязать отечественных работодателей давать работникам три выходных дня с сохранением оплаты после прививки. Письмо направили на имя министра труда Антона Котякова.

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